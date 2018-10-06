بدء دورة الألعاب الآسيوية البارلمبية في جاكرتا

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من المقرر أن تبدأ دورة الألعاب الآسيوية البارلمبية لعام 2018 اليوم السبت، وسوف تستمر لمدة 8 أيام.وسوف يبدأ حفل الافتتاح في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الكوري، في مدينة جاكرتا بإندونيسيا.ويشارك في الدورة نحو ثلاثة آلاف وثمانمائة لاعب رياضي، من 43 دولة.ويشارك من كوريا الجنوبية نحو ثلاثمائة لاعب للمنافسة في 17 حدث رياضي، بهدف تحقيق المركز الثالث على الأقل، برصيد 33 ميدالية ذهبية.كما تشارك كوريا الشمالية للمرة الثانية، منذ مشاركتها في دورة ألعاب إنتشون لعام 2014، التي أقيمت في كوريا الجنوبية.وسوف تنظم الكوريتان دخولًا مشتركًا في حفل الافتتاح، كما سيتم تشكيل فرق مشتركة لبعض المنافسات، بما في ذلك تنس الطاولة.