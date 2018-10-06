بومبيو يتوجه إلى كوريا الشمالية في زيارته الرابعة

Photo : YONHAP News

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية غدًا الأحد، للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وقال الوزير للصحفيين إن موعد ومكان القمة الثانية بين بيونغ يانغ وواشنطن قد يتم تحديده خلال تلك الزيارة، ولكن من المحتمل ألا يتم الإعلان عنه على الفور.ويخطط بومبيو وكيم لمناقشة خطوات نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، والإجراءات المقابلة من الولايات المتحدة، مثل احتمالية إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.وقبل وصوله إلى بيونغ يانغ، سيتوقف الوزير الأمريكي في اليابان، للاجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه.ومن المقرر أيضًا أن يزور سيول غدًا الأحد، بعد اجتماعه مع كيم في كوريا الشمالية.