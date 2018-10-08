كيم جونغ أون يؤكد وضع خطط قريباً لعقد قمته الثانية مع ترامب

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أعرب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن اعتقاده بأن سيتم وضع خطط جيدة قريبا لعقد قمة ثانية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وأوضح تقرير نشرته وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين، أن "كيم" أدلى بهاذ التصريح خلال توديعه لوزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في ختام زيارته إلى بيونغ يانغ التي استغرقت يوما واحدا، أمس الأحد.وأضاف التقرير أن "كيم" و"بومبيو" أجريا مناقشات معمقة حول قضية نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، كما تبادلا الآراء حول مطالب ومخاوف كل طرف.وقال التقرير إن الجانبين أجريا أيضا مناقشات جادة بشأن عقد قمة ثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، واتفقا على عقد محادثات على مستوى العمل في أقرب وقت للتحضير لتلك القمة.وأشار التقرير إلى أن "كيم" أعرب عن ارتياحه لنتائج زيارة "بومبيو" إلى كوريا الشمالية.