كيم جونغ أون وبومبيو يتفقان على عقد قمة ثانية بين البلدين

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استقبل الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الأحد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الذي قام بزيارة لسيول في أعقاب زيارته إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية.وقال "بومبيو" إنه اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على عقد قمة ثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ في أقرب وقت ممكن.وأوضح أنه بحث مع الزعيم الكوري الشمالي القضايا المتعلقة بالإجراءات التي ستتخذها بيونغ يانغ لنزع سلاحها النووي، ومراقبة الولايات المتحدة لعملية نزع السلاح النووي، والإجراءات التي ستتخذها واشنطن في مقابل ذلك.وقال إنه اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي أيضاعلى تشكيل فريق تفاوضي مشترك بين البلدين ليتم من خلاله بحث القضايا المتعلقة بعمليات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وجدول أعمال القمة الثانية.ومن جانبه، أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن أمله في إحراز تقدم كبير في القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مؤكدا أن كوريا الجنوبية سوف تبذل كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف.ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد أعضاء الوفد الذي رافق "بومبيو" في زيارته لكوريا الشمالية قوله إن زيارة "بومبيو" جرت بشكل أفضل مقارنة مع الزيارة السابقة، وأن عملية تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية سوف تكون طويلة.وقد غادر الوزير الأمريكي "بومبيو" سيول صباح اليوم الاثنين متوجها إلى الصين.