مشاورات بين نواب وزراء خارجية روسيا والصين وكوريا الشمالية في موسكو

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من المقرر أن تستضيف العاصمة الروسية موسكو غدا الثلاثاء مشاورات سياسية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا والصين وكوريا الشمالية، كما ستعقد مشاورات ثنائية بين كوريا الشمالية وروسيا اليوم الاثنين.وطبقا لتقرير بثه تلفزيون "كي بي إس" الكوري، فقد وصلت ثلاث طائرات شحن كورية شمالية من طراز "إليوشن" أمس الأحد إلى مطار "فلاديفوستوك".وفي أثناء المشاورات، من المتوقع أن تتبادل نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" الآراء مع نظيريْها الروسي والصيني حول المفاوضات النووية الجارية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، خاصة مسألة تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.وتأتي زيارة المسؤولة الكورية الشمالية عن قضايا نزع السلاح النووي لكل من بكين وموسكو بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" لكوريا الشمالية، وهو ما يشير إلى تصاعد الحرب الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية.