الزعيم الكوري الشمالي يدعو فريقا أمريكيا لمراقبة تفكيك موقع اختبار نووي

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد وجه دعوة لفريق تفتيش أمريكي ليقوم بزيارة كوريا الشمالية من أجل مراقبة تفكيك موقع "بونغ كيه ري" النووي.وجاءت هذه الدعوة خلال اللقاء بين الزعيم الكوري الشمالي ووزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الذي قام بزيارة أمس الأحد إلى بيونغ يانغ.وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الزعيم الكوري الشمالي والوزير الأمريكي بحثا القضايا المتعلقة بالاتفاقات الأربعة التي ينص عليها البيان المشترك الصادر في ختام القمة الأمريكية الكورية الشمالية التي عقدت في سنغافوره في شهر يونيو الماضي، وهو ما يدل على أنهما بحثا عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، إلى جانب تحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.وقالت الوزارة إن "كيم" و"بومبيو" بحثا مكان وموعد عقد القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عبر حسابه على موقع "تويتر" أمس الأحد إنه قد تم إحزار تقدم في اتفاقيات قمة سنغافوره، معربا عن تطلعه للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في القريب العاجل.