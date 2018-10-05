لجنة التغيرات المناخية تصدر تقريرا للحد من ارتفاع درجات الحرارة

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أصدرت الدورة الثامنة الأربعون من اجتماعات الجمعية العامة للجنة الدولية للتغيرات المناخية تقريرا خاصا بالإجماع، يستهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات درجات الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية.وقد أقيمت هذه الدورة خلال الفترة من الأول وحتى السادس من شهر أكتوبر الجاري في مدينة إنتشون الكورية بمشاركة 195 دولة عضوا في اللجنة.الجدير بالذكر أن اتفاقية "باريس" لمكافحة تغير المناخ التي تم توقيعها في شهر ديسمبر من عام 2015 تنص على التزام جميع الدول بمحاربة التغيرات المناخية وتقليل مستويات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.وتدعو الاتفاقية إلى احتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة دون درجتين مئويتين مقارنة بمستويات درجات الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية، ومواصلة تنفيذ الخطوات الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.وقال رئيس اللجنة الدولية للتغيرات المناخية "لي هوي سونغ" إنه تم إصدار التقرير بعد الاستماع إلى آراء عدد كبير من الخبراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم.