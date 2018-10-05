الرئيس مون يؤكد على خلق جو ملائم للقمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إنه تم خلق جو ملائم لعقد الجولة الثانية من محادثات القمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية في أقرب وقت، من خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس إلى بيونغ يانغ.وأضاف الرئيس "مون" في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الاثنين أن الوزير "بومبيو" قدم له شرحا عن نتائج زيارته لكوريا الشمالية.ودعا الرئيس "مون" الوزراء المشاركين إلى بذل كل ما في وسعهم للتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.وعبر الرئيس عن توقعاته بأن يقوم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة إلى روسيا في القريب العاجل، وأن يقوم الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بزيارة إلى كوريا الشمالية.وأضاف أن هناك احتمالا بعقد قمة بين كوريا الشمالية واليابان، مشيرا بذلك إلى أن عملية وضع نظام جديد في المنطقة تجري حاليا في شبه الجزيرة الكورية.وأوضح الرئيس أن النظام الجديد في شبه الجزيرة الكورية سيؤدى بالتالي إلى وضع نظام جديد في منطقة شمال شرق آسيا، مؤكدا أن كل هذه الخطوات ستسهم في تحقيق نزع السلاح النووي وتحقيق نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.