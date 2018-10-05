كوريا ترسل طائرتين محملتين بإمدادات إغاثة إلى إندونيسيا

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من المقرر أن تصل غدا الثلاثاء إلى إندونيسيا طائرتا نقل عسكريتان كورييتان تحملان على متنهما إمدادات إغاثة، حيث أدى زلزال بقوة 7,5 درجة بمقياس ريختر وتسونامي هناك مؤخرا إلى مقتل وتشريد الآلاف.وقالت السفارة الكورية في جاكرتا والسلطات المعنية اليوم الاثنين إن الطائرتين من طراز "سي-130" وسوف تصلان إلى منطقة "باليك بابان" بولاية "ماليمانتان" الإندونيسية في الساعة الرابعة و10 دقائق من بعد ظهر الغد الثلاثاء، حسب التوقيت المحلي.وتحمل الطائرتان على متنها إمدادات للإغاثة، منها 130 من المخيمات التي طلبتها الحكومة الإندونيسية.وستنتقل الطائرتان إلى منطقة "بالو" بجزيرة "سولاويسي" التي تعرضت للزلزال وموجات التسونامي للمشاركة في عمليات الإغاثة، بما في ذلك نقل الإمدادات والجرجى، خلال العشرة أيام القادمة.وقال السفير الكوري لدى إندونيسيا "كيم تشانغ بوم" الذي يقوم حاليا بزيارة للمنطقة المنكوبة على متن طائرة نقل، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال طائرة نقل عسكرية كورية إلى إندونيسيا للمشاركة في عمليات الإغاثة.وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أعلنت أنها ستقدم مساعدات إنسانية لإندونيسيا بقيمة مليون دولار.