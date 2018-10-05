الشرطة الكورية تكشف عن إجراءات للقضاء على نشر الأخبار المزيفة

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قال رئيس وكالة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية "مين كاب ريونغ" إن عمليات نشر معلومات مضللة وأخبار مزيفة مازالت نشطة، مؤكدا على أن كل من يقوم بذلك سيخضع للعقاب بموجب القانون الحالي.جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاثنين حيث أضاف أن قانون شبكة المعلومات والاتصالات ينص على فرض عقاب على نشر المعلومات المضللة والأخبار المزيفة، وفرض عقاب أثقل على إنتاج ونشر المعلومات المضللة لأغراض سيئة.وأشار إلى أن أي مواطن عادي يقوم بنقل المعلومات المضللة والأخبار المزيفة دون التأكد من صحتها سوف يخضع للعقاب.الجدير بالذكر أن الشرطة الكورية بدأت حملة مكثفة للقضاء على الأخبار المزيفة يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي حيث طلبت إلغاء 21 خبرا مزيفا حتى الآن، وتجرى حاليا تحقيقات مع صانعي 16 خبرا مزيفا.