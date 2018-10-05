المعسكر الحاكم يدرس اتخاذ إجراءات متابعة لإعلان بيونغ يانغ

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اتفقت الحكومة والحزب الحاكم ومكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية على تركيز الجهود المشتركة من أجل اتخاذ إجراءات متابعة لإعلان بيونغ يانغ الصادر في ختام القمة الأخيرة بين الكوريتين في سبتمبر، والحصول على مصادقة البرلمان على بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام قمة أبريل.كما اتفق المشاركون في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد اليوم الاثنين بين الجهات الثلاث، على إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاقيات الواردة في إعلان بيونغ يانغ، بما في ذلك ربط السكك الحديدية بين الكوريتين، وتعزيز التبادلات الاجتماعية والثقافية والرياضية بينهما.وبهذا من المتوقع أن يتم الإسراع في تنفيذ مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين لينطلق في غضون هذا العام.كما اتفقوا أيضا على تشكيل فريقي عمل على مستوى نائب وزير في وزارتي الدفاع والتوحيد الوطني لتنفيذ الإجراءات الخاصة بتجنب الأعمال العدائية بين الكوريتين، ونزع السلاح في المنطقة الأمنية المشتركة الواقعة في قرية الهدنة الحدودية، "بان مون جوم".واتفق المشاركون في الرأي حول ضرورة بذل جهود مكثفة لخلق وظائف جديدة وإحياء الاستثمارات الإقليمية وتعزيز النمو الابتكاري من خلال زيادة الاستثمارات في البنى التحتية ذات الصلة بحياة الشعب، وتوفير فرص عمل جديدة في المناطق الخاصة بصناعات بناء السفن والسيارات.