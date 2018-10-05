وسائل الإعلام الكورية الشمالية تنشر أخبار زيارة بومبيو

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نشرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية اليوم الاثنين الأخبار المتعلقة بزيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى بيونغ يانغ.وفي هذا السياق، قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم "كيم جونغ أون" التقى بالوزير الأمريكي "بومبيو" وقدم له شرحا حول سبل حل قضية نزع السلاح النووي كما بحث معه القضايا الأخرى العالقة بين بيونغ يانغ وواشنطن.وأضاف التقرير أن "كيم" عبر عن عزمه حل قضية نزع السلاح النووي، كما عبر عن اعتقاده بأنه سيتم إحراز تقدم كبير في تحقيق الأهداف التي تم وضعها في القمة الأولى بين واشنطن وبيونغ يانغ.ومن ناحية أخرى، نشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم، صور اللقاء بين "كيم" و"بومبيو" ومأدبة الغداء بينهما، حيث تبادلا حوارا باسما، مشيرة بذلك إلى أن جوا من التجانس والود كان يسود اللقاء بينهما.