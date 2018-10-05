سيول تخبر طوكيو بخطة تفكيك الصندوق الخاص بضحايا الاسترقاق الجنسي

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قال تقرير نشرته صحيفة "يوميوري" اليابانية اليوم الاثنين إن وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية"كانغ كيونغ هوا" قد أخبرت الجانب الياباني بخطة الحكومة الكورية تفكيك الصندوق الخاص بضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني في غضون هذا العام.وأوضحت الصحيفة أن هذا الإخبار قد تم في اجتماع عقد بين وزيري الخارجية الكوري والياباني يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر الماضي في العاصمة الفيتنامية هانوي.وكان وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" قد عبر عن معارضة حكومته لتفكيك هذا الصندوق.وقالت الوزيرة الكورية "كانغ" إن الرئيس "مون جيه إين" سيقوم بزيارة لليابان بعد إتمام عملية تفكيك الصندوق.وكان الرئيس الكوري "مون" قد ألمح لاحتمال تفكيك الصندوق خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في شهر سبتمبر الماضي في نيويورك، حيث أكد أن الصندوق يكاد يكون معطلا بسبب المعارضة التي يواجهها من قبل الضحايا وعامة الشعب الكوري.الجدير بالذكر أن الصندوق الخاص بضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني قد تم تأسيسه بمبلغ مليار ين ياباني تبرعت بها الحكومة اليابانية بناء على اتفاق تم التوصل إليه في اجتماع عقد بين وزيري الخارجية الكوري والياباني في أواخر عام 2015.وقررت الحكومة الكورية في شهر مايو من العام الماضي تخصيص ميزانية حكومية بدلا من التبرعات اليابانية.