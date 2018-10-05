مسؤول سابق بالوكالة الذرية يطالب بالكشف عن كل تجارب موقع بونغ كيه ري

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دعا النائب السابق لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أوللي هاينونن" كوريا الشمالية إلى الكشف بشكل كامل عن جميع الاختبارات التي أجرتها في موقع "بونغ كيه ري" النووي، الذي أعلنت أنها قامت بتفكيكه والسماح لمفتشين بدخوله.وأوضح "هاينونن" في حديث إلى راديو آسيا الحرة أنه إذا تم إجراء عمليات التفتيش بشكل صحيح، فسوف يكون ذلك بمثابة تقدم مهم في عملية نزع السلاح النووي. وقال إنه يجب على الولايات المتحدة أن تطالب كوريا الشمالية بالإعلان بشكل كامل عن جميع الاختبارات التي قامت بإجرائها في موقع "بونغ كيه ري"، وأن تكشف كوريا الشمالية أيضا عن المواد النووية والأسلحة والمكونات ذات الصلة. وأضاف أن يجب على المفتشين أن يجمعوا عينات ويفحصوا الأجهزة المستخدمة في الاختبارات النووية، كما ينبغي السماح لهم بإعادة زيارة الموقع إذا لزم الأمر.ويذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في أعقاب زيارة الوزير "مايك بومبو" إلى بيونغ يانغ أول من أمس الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي قد دعا المفتشين إلى زيارة موقع التجارب النووية في "بونغ كيه ري" للتأكد من أنه تم تفكيكه بشكل لا رجعة فيه كما زعمت بيونغ يانغ من قبل.