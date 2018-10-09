وضع لافتات لحماية تمثال ضحايا الاسترقاق الجنسي في سان فرانسيسكو

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تم وضع لافتات إعلانية في جميع أنحاء مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة من أجل رفع الوعي حول النصب التذكاري الموجود هناك، والذي يحيي ذكرى ضحايا الاسترقاق الجنسي الذي ارتكبته اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. وقد اتخذت الجمعيات الكورية ومجموعات دعم الضحايا في تلك المدينة هذا الإجراء لحماية التمثال بعد رسالة وجهتها مدينة أوساكا اليابانية إلى مدينة سان فرانسيسكو بأنها قررت قطع روابطها معها كمدينة شقيقة بسبب هذا التمثال، حيث تم تركيب لافتات في حوالي 40 موقعًا في سان فرانسيسكو.ووفقا لتقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنهت مدينة أوساكا علاقاتها مع سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي بسبب هذا التمثال، ونقل التقرير عن رئيس بلدية مدينة أوساكا قوله إن هذا النصب التذكاري قد "دمر علاقة الثقة بين الجانبين". ويعد هذا النصب التذكاري في سان فرانسيسكو، الذي تم نصبه في سبتمبر من العام الماضي بعد موافقة مجلس المدينة، هو الأول من نوعه في مدينة أمريكية كبرى، وهو يتضمن تجسيدا لثلاث فتيات من كوريا والصين والفلبين يقفن في دائرة بينما تنظر إليهن "كيم هاك سون"، التي كانت أولى ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني التي أدلت بشهادتها حول هذه القضية على المستوى العالمي.وقام بنحت التمثال الفنان الأمريكي الشهير "ستيفن وايت".