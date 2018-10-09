كوريا تحتفل بمرور 572 عامًا على اختراع الأبجدية الكورية هانغل

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أقامت وزارة الشؤون الداخلية الكورية احتفالًا صباح اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور 572 عامًا على اختراع الأبجدية الكورية، "هانغُل".وقد أقيم الحفل أمام تمثال الملك سيجونغ مبتكر تلك الأبجدية، في ساحة "كوانغ هوا مون" في وسط مدينة سيول.وحضر الحفل حوالي 120 شخصًا، من بينهم مسؤولون حكوميون ومواطنون وطلاب، كما تم تكريم بعض العاملين في مجال تطوير الأبجدية الكورية.وقال رئيس الوزراء "لي ناك يون" إنه ليس هناك الكثير من المجموعات العرقية في العالم التي لديها لغتها الخاصة بها، وأن أبجدية هانغل تعد من الأصول التي ينبغي أن تحافظ عليها كوريا بل والعالم بأسره، وتعهد بمواصلة الجهود لإنشاء مشروع القاموس المشترك مع كوريا الشمالية، الذي أطلق في عام 2015، مشيرًا إلى أن استخدام اللغة في الكوريتين قد تغير على مدار السبعين عامًا الماضية.وقد منحت الحكومة جوائز إلى ثمانية أفراد ومنظمات، من بينهم البروفسور الراحل "كيم سو أوب"، وأحد برامج شبكة كي بي إس.كما تستضيف وزارة الثقافة أيضًا مهرجانًا يتضمن معارض وبرامج تفاعلية وأحداثا ثقافية.