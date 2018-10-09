الشرطة الكورية تعتقل مواطنًا من سريلانكا على علاقة بانفجار منشأة النفط

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ألقت الشرطة الكورية القبض على مواطن سريلانكي في إطار تحقيقاتها في الانفجار الذي وقع في منشأة للنفط في مدينة كويانغ بمقاطعة كيونغ كي أول من أمس الأحد.وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المواطن السريلانكي البالغ من العمر 27 عامًا قد تسبب عن غير قصد في حدوث الحريق، بعد إطلاقه مصباحا ناريا مشتعلا بالقرب من منشأة النفط.وقالت شرطة كويانغ إنها ستطلب إصدار أمر اعتقال بحق عامل البناء السريلانكي الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه.وقالت الشرطة إن هذا المصباح كان واحدًا من عشرات المصابيح التي تم إطلاقها خلال حفل تخييم أقيم في مدرسة ابتدائية يوم السبت.كما تعتقد أن هذا المصباح ربما يكون قد تسبب في وقوع الحريق بعد سقوطه على منشأة النفط ودخول ألسنة اللهب إلى نظم التهوية في الخزان مما أدى إلى حدوث الانفجار.وقد اشتعلت النيران في الخزان المملوك لشركة خط أنابيب "ديه هان" صباح يوم الأحد، مما أدى إلى نفاد مليوني لتر من البنزين، واستغرق الأمر 17 ساعة لإطفاء الحريق.