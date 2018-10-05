وزير التوحيد الكوري يخطط لزيارة الولايات المتحدة

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يسعى وزير التوحيد "جو ميونغ كيون" إلى زيارة الولايات المتحدة الشهر القادم من أجل شرح سياسات إدارة الرئيس "مون جيه إين" حول شبه الجزيرة الكورية للمسؤولين الأمريكيين.وقال مسؤول في الوزارة إن "جو" يهدف إلى زيارة الولايات المتحدة في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر، لحضور منتدى عالمي حول الشؤون الكورية سيعقد في واشنطن يوم الخامس عشر، موضحا أن الجدول الزمني قد يتغير بناء على العلاقات بين الكوريتين أو الجدول الزمني للقمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، لكنَّ الزيارة سوف تركز على تعزيز الفهم الأمريكي لقضية كوريا الشمالية.ويأمل الوزير في الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أو مستشار الأمن القومي "جون بولتون"، لكنه لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن.كما سيلتقي "جو" مع عدد من النواب البرلمانيين والخبراء الأمريكيين.وستكون تلك الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير التوحيد الكوري منذ 4 سنوات.