أولمبياد بيونغ تشانغ تحقق فائضًا بقيمة 62 مليار وون

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حققت دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية التي استضافتها مدينة بيونغ تشانغ فائضًا بلغ 62 مليار وون تقريبًا، أي ما يعادل حوالي 55 مليون دولار.وأدلى رئيس اللجنة المنظمة للدورة "لي هي بوم" بهذا التصريح في تقرير للجمعية العامة للجنة الأولمبية الدولية، الذي عقد في الأرجنتين اليوم الثلاثاء، حيث أشار إلى أن هذا الفائض قد تم تحقيقه بفضل الدعم الذي قدمته اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة الكورية والتبرعات والإنفاق الفعال.وقال إن الدورة حققت الحد الأقصى من النتائج بأقل التكاليف، وأبعدت المخاوف من أنها سوف تعاني من عجز كبير، وأوضح أن الأموال الفائضة سوف تذهب إلى تأسيس مؤسسة للتقدم الرياضي، وأن المحادثات جارية مع الحكومة ومقاطعة كانغ وان في هذا الشأن.