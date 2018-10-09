ترتيب متأخر لكوريا في مؤشر عدم المساواة في متوسط العمر المتوقع

Photo : YONHAP News

حلت كوريا الجنوبية في المركز الثالث عشر قبل الأخير في مؤشر عدم المساواة في متوسط العمر المتوقع، من بين 108 دولة حول العالم.جاء ذلك في بحث أجراه معهد علوم طول العمر في جامعة "وان كوانغ" الكورية الجنوبية، بينما جاءت آيسلندا في المركز الأول بأقل قدر من انعدام المساواة، وحلت سيرياليون في المركز الأخير.ويشير التفاوت في متوسط العمر المتوقع إلى أن متوسط العمر عند الولادة يصبح غير متكافئ بسبب عوامل اجتماعية، مثل الدخل ومستوى التعليم وناتج العمل.وقد بلغ متوسط العمر المتوقع للكوريين الجنوبيين لهذا العام بين 82 و86 عامًا.وقام الباحثون في المعهد بتحليل بيانات منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والبنك الدولي، وقاموا بصياغة مؤشر عدم المساواة، ونُشرت الدراسة في العدد الأخير من مجلة "بي إم سي" للصحة العامة.وتظهر النتائج أن عدم المساواة في العمر المتوقع كان أعلى في البلدان التي تعاني من عدم المساواة في الدخل ومستوى التعليم.