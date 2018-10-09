صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري إلى 2.8%

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خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية في عام 2018، من 3% إلى 2.8%، مشيرًا إلى عوامل الخطر في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الحروب التجارية.وأصدر صندوق النقد الدولي تقريره الأخير عن "آفاق الاقتصاد العالمي" اليوم الثلاثاء، ليعدل توقعاته السابقة بشأن النمو في كوريا الجنوبية، التي صدرت في شهر فبراير.كما خفض صندوق النقد أيضًا توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.7%، لكنه توقع استمرار توسع الأوضاع الاقتصادية.وفي شهر يوليو الماضي، خفضت حكومة سيول توقعاتها للنمو من 3% إلى 2.9%.