كيم جونغ أون يدعو بابا الفاتيكان لزيارة بيونغ يانغ

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دعا الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لزيارة بيونغ يانغ.وأعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء أن الرئيس "مون جيه إين" سوف يسلم تلك الدعوة عندما يجتمع مع البابا فرانسيس يوم الخميس من الأسبوع القادم.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة في سيول "كيم أوي كيوم" أن الرئيس "مون" اقترح خلال القمة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في شهر سبتمبر الماضي في بيونغ يانغ، أن يلتقي "كيم" مع البابا، مشيرا إلى أن بابا الفاتيكان مهتم جدا بالسلام في شبه الجزيرة الكورية.وحسبما ورد، فقد تعهد "كيم" للرئيس "مون" بأنه سيرحب بالبابا إذا زار بيونغ يانغ.ويذكر أنه من المقرر أن يزور الرئيس "مون جيه إين" الفاتيكان ضمن جولة أوربية تستمر تسعة أيام وتبدأ يوم السبت القادم.