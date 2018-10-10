الرئيس مون جيه إين يقوم بجولة أوربية لحضور قمة آسيم

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من المقرر أن يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" جولة أوربية يوم السبت القادم تستغرق تسعة أيام، يحضر خلالها القمة الآسيوية الأوربية "آسيم"، كما سيعقد اجتماعات مع عدد من نظرائه الأوربيين.وقال المكتب الرئاسى في سيول اليوم إن "مون" سيزور فرنسا وإيطاليا بدءا من يوم السبت لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الودية الثنائية. وفي باريس سيسعى الرئيس الكوري إلى تعزيز التعاون الدبلوماسي والأمني مع فرنسا، وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، بينما ستركز زيارته إلى إيطاليا على التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، والمجالات الصناعية الجديدة.كما سيقوم الرئيس "مون" بزيارة رسمية للفاتيكان يومي الأربعاء والخميس القادميْن للحصول على مباركة البابا فرانسيس ودعمه للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومناقشة التعاون المستقبلي مع الفاتيكان. وخلال لقائه بالبابا فرانسيس، سيقوم "مون" بتسليمه دعوة من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لزيارة بيونغ يانغ.وبعد ذلك سيشارك "مون" في قمة "آسيم" الثانية عشرة في العاصمة البلجيكية بروكسل يوميْ الخميس والجمعة، حيث يتحدث عن كيفية مساهمة سياسة "النمو الشامل" في تحقيق أهداف النمو المستدام على مستوى العالم.وفي آخر محطة من جولته، سيتوجه الرئيس الكوري إلى الدنمارك لحضور الاجتماع رفيع المستوى للمشاركة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية للعام 2030، وهو عبارة عن شبكة دنماركية تتكون من القادة والمبتكرين العالميين الذين يسعون إلى حلول إبداعية للنمو الأخضر.