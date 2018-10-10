البابا فرانسيس يلتقي مع الرئيس مون يوم 18 أكتوبر في الفاتيكان

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من المقرر أن يستقبل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الرئيسَ الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في الفاتيكان يوم الخميس من الأسبوع القادم.وقال "غريغ" بيرك" مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي في الفاتيكان، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، إن البابا فرانسيس سوف يستقبل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" ظهر يوم الخميس 18 أكتوبر.وأضاف أن وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال "بييترو بارولين" سوف يعقد قداسا للسلام حيث تعقد صلاة من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك في كاتدرائية القديس بطرس في روما في الساعة 6 من مساء يوم الأربعاء، وسوف يشارك في القداس الرئيس "مون جيه إين".ويقول المراقبون إنه بالنظر إلى أن تجمع الأساقفة الكاثوليكيين من جميع أنحاء العالم يعقد حاليا في الفاتيكان لمدة ثلاثة أسابيع، فإنه يعتبر أمرا استثنائياً أن يعقد البابا ذلك الاجتماع مع الرئيس "مون جيه إين" ظهراً. وخلال الاجتماع، من المتوقع أن يقوم الرئيس "مون" بتسليم دعوة من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى البابا لزيارة بيونغ يانغ.