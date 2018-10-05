النيابة ترفض اعتقال مواطن سريلانكي في حادث حريق خزان النفط

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رفضت النيابة العامة أمس طلب اعتقال بحق مواطن سريلانكي تسبب في حدوث حريق هائل في منشأة لتخزين النفط في مدينة "كويانغ" بمقاطعة "كيونغ كي"، يوم الأحد الماضي.وقالت شرطة "كويانغ" اليوم الأربعاء إنها طلبت في اليوم السابق إصدار أمر بالقبض على الرجل البالغ من العمر 27 عاما من سريلانكا بتهمة إشعال نيران في خزان للنفط بغير قصد، لكن النيابة رفضت ذلك الطلب، ودعت الشرطة إلى إجراء المزيد من التحقيقات.وقال مسؤول في شرطة "كويانغ" إنه سيتم التقدم بطلب الاعتقال مرة أخرى ظهر اليوم الأربعاء.ويتهم المواطن السريلانكي بأنه قام، عن غير قصد، بإشعال النار في خزان للنفط عندما أطلق مصباح ناريا مشتعلا نحو السماء من موقع إنشاءات يقع على بُعد كيلومتر واحد من المنشأة النفطية. وتشتبه الشرطة في أن الحريق قد بدأ عندما أدى المصباح الناري إلى إشعال النار في الأعشاب بالقرب من خزان النفط. وقد عَثر المتهم على ذلك المصباح متروكا من حفل تخييم أقيم في مدرسة ابتدائية يوم السبت.