محادثات بين بيونغ يانغ وبكين وموسكو حول تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

Photo : KBS News

عقدت مباحثات بين كوريا الشمالية والصين وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية أمس في موسكو، حيث اجتمعت نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية " تشيه صون هي"، التي تزور روسيا حاليا، مع كل من نائب وزير الخارجية الصيني "كونغ شيان يو" ونائب وزير الخارجية الروسي "إيغور مورغولوف"، في دار الضيافة بوزارة الخارجية الروسية.وقد بدأت المحادثات المغلقة في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر أمس واستمرت لمدة 3 ساعات، ثم غادر المشاركون دار الضيافة بعد انتهاء المباحثات دون توضيح نتائجها.تجدر الإشارة إلى أن هذه المباحثات تأتي قبيل انعقاد مفاوضات عمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة للإعداد للقمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي.ويرجح المراقبون أن يكون قد تم خلال هذه المباحثات مناقشة الدعم الصيني والروسي لكوريا الشمالية في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وسبل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.كما يشير المراقبون إلى الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى روسيا في غضون هذا العام، حيث صرح متحدث باسم الرئاسة الروسية بأن موعد ومكان وأسلوب زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من المباحثات ذات الصلة القنوات الدبلوماسية.