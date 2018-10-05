افتتاح المهرجان الدولي للسفن العسكرية اليوم في جيجو

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افتتح اليوم في جزيرة جيجو الكورية المهرجان الدولي للسفن العسكرية تحت إشراف القوات البحرية الكورية، وسوف يستمر حتى يوم الرابع عشر من هذا الشهر.ومن المتوقع أن يتم خلال المهرجان عرض السفن في المنطقة المائية التي تقع إلى الجنوب من جزيرة جيجو بدءا من يوم الغد الخميس.ويشارك في هذه الفعالية 19 سفينة حربية تابعة لـ12 دولة بما فيها حاملة الطائرات النووية الأمريكية "رونالد ريغان"، كما تشارك 40 سفينة حربية و20 طائرة تابعة للقوات البحرية الكورية.وسيحضر العرض عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في القوات البحرية الكورية، إلى جانب حوالي 500 مواطن، بمن فيهم سكان قرية "كانغ جونغ" في جزيرة جيجو.وأوضحت القوات البحرية الكورية أن السفينة العسكرية الصينية "جونغ جو او" لن تشارك في المسيرة بسبب اعتراضها على قيام اليابان برفع علم الشمس المشرقة، الذي يرمز إلى حقبة الاستعمار الياباني.ومن المتوقع أن يقام منتدى للقوات البحرية في المحيط الهادئ الغربي بمشاركة وفود القوات البحرية لـ46 دولة، بما فيها اليابان والصين، كما ستقام فعالية خاصة للكشف عن قاعدة القوات البحرية في جزيرة جيجو أمام الجمهور أيضا.تجدر الإشارة إلى أن المهرجان الكوري الدولي للسفن العسكرية أقيم لأول مرة في عام 1998 احتفالا بمرور 50 عاما على إنشاء القوات المسلحة الكورية، ويقام مرة واحدة كل 10 سنوات وقد أصبح أهم المهرجانات التي تنظمها القوات البحرية الكورية.