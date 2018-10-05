80 مليون وون متوسط الديون لكل مواطن كوري مدين

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اتضح أن 4 من بين كل 10 مواطنين كوريين، لديهم قروض منزلية يبلغ متوسطها 80 مليون وون لكل منهم.كما اتضح أن حجم القروض للمدينين الذين يمتلكون بيتا واحدا قد زاد، بينما انخفض حجم القروض لأصحاب البيوت المتعددة. جاء ذلك في تقرير حول الوضع الحالي للرهن العقاري كشف عنه النائب البرلماني "كيم بيونغ أوك" عن الحزب الديمقراطي الحاكم وعضو اللجنة البرلمانية للشؤون السياسية، حيث تبين أيضا أنه لدى 37% من إجمالي عدد المواطنين الكوريين، أي 19 مليونا و30 ألفا، قروض منزلية، وذلك حتى نهاية شهر يونيو الماضي.وبلغ إجمالي حجم تلك القروض 1531 تريليون وون، بينما بلغ متوسط القروض للفرد الواحد 80 مليونا و430 ألف وون.وزاد إجمالي حجم القروض بمقدار 77 تريليون وون، وزاد معدل القروض للفرد الواحد بمليونين و600 ألف وون بالمقارنة مع العام الماضي.وقد حصل 33.2% من المدينين على قروض للرهن العقاري على منازلهم، وبلغ إجمالي حجم قروضهم 978 تريليون وون، أي 63.9 % من إجمالي حجم القروض المنزلية، كما بلغ متوسط القروض لحاملي قروض الرهن العقاري على المنزل 154 مليونا و860 ألف وون، أي ضعفي متوسط إجمالي القروض المنزلية.وقال النائب "كيم بيونغ أوك" إنه من الضروري تقديم دعم مالي للمواطنين العاديين لشراء بيوتهم الخاصة، كما أنه من الضروري التحكم بشكل صارم في القروض المفرطة الممنوحة لأصحاب البيوت المتعددة والبيوت غالية الثمن الذين يرغبون في المضاربات العقارية.