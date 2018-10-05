فرقة بي تي إس تفوز بجائزة الموسيقى الأمريكية

Photo : YONHAP News

فازت فرقة" بي تي إس" الغنائية الكورية بجائزة الموسيقى الأمريكية لتصبح أول فرقة كورية في هذا المجال.وصرحت شركة "بيغ هيت إنترتينمنت" التي تنتمي إليها الفرقة بأن بي تي إس فازت بجائزة "الفنان المفضل الاجتماعي" في مراسم جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2018 التي أقيمت في ساحة " ميكروسوفت" في مدينة لوس أنجليس الأمريكية أمس.وتم ترشيح عدد من الفنانين المشاهير بمن فيهم "كادي بي" وأريانا غرانديه" وديمي روباتو" و"شون مانديس" لهذه الجائزة إلا أن فرقة بي تي إس تمكنت في النهاية من الحصول عليها.ونقلت الفرقة كلمة شكر عبر رسالة فيديو، حيث لم تحضر المراسم بسبب تقديم عرض في ببريطانيا، وقال أعضاؤها إنه يسرهم الفوز بهذه الجائزة وشكروا جمهورهم على المحبة والتشجيع الكبير.تجدر الإشارة إلى أن جوائز الموسيقى الأمريكية تعد من أهم ثلاث جوائز موسيقية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب جوائز بيلبورد وجوائز غرامي.