50 ألف أجنبي يتلقون جراحات تجميلية في كوريا خلال العام الماضي

Photo : YONHAP News

تبين أن عدد الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية من أجل تلقي جراحات تجميلية في العام الماضي قد بلغ حوالي 50 ألف شخص، كما تجاوزت نسبة تكاليف الجراحات التجميلية من إجمالي تكاليف الرعاية الطبية للمرضى الأجانب 30% في العام الماضي أيضا.وطبقا لتقرير حول الوضع الحالي لاجتذاب المرضى الأجانب تلقاه النائب البرلماني "نام إين سون" عن الحزب الديمقراطي الحاكم، من قبل وزارة الصحة والرفاهية، بلغ إجمالي عدد المرضى الأجانب الذين زاروا كوريا في العام الماضي 397 ألفا و882، وقد أنفقوا 639 مليارا و900 مليون وون، أي حوالي 560 مليون دولار، على تكاليف الرعاية الطبية في كوريا. وأضاف التقرير أن عدد أولئك المرضى انخفض بنسبة 6.5% وانخفض أيضا إنفاقهم على تكاليف الرعاية الطبية بنسبة 25.6 % بالمقارنة مع العام السابق. لكن عدد الأجانب الذين زاروا أقسام الجراحات التجميلية في المستشفيات الكورية زاد بمقدار 968 شخصا بالمقارنة مع العام السابق، ليبلغ 48 ألفا و849، أي بنسبة 12.3% من بين إجمالي عدد المرضى الأجانب.وبلغت تكاليف الرعاية الطبية التي أنفقها هؤلاء الأجانب على جراحات التجميل في كوريا 215 مليار وون، بزيادة قدرها أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2012 عندما بلغت 52 مليارا و500 مليون وون.وفي العام الماضي بلغت نسبة تكاليف الجراحات التجميلية 33.6% من بين إجمالي تكاليف الرعاية الطبية.تجدر الإشارة إلى أن نسبة تكاليف الجراحات التجملية تزداد باستمرار منذ بدء مشروع اجتذاب المرضى الأجانب إلى كوريا.