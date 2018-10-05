حظر مغادرة السريلانكي المتهم بإشعال حريق في خزان نفط

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تم إطلاق سراح مواطن سريلانكي بعد ظهر أمس بعد مرور 48 ساعة من احتجازه بواسطة الشرطة بتهمة التسبب في حدوث حريق هائل في منشأة لتخزين النفط في مدينة "كويانغ" بمقاطعة كيونغ كي، بعد أن قام بإطلاق مصباح ناري مشتعل.جاء ذلك بعد رفضت النيابة العامة للمرة الثانية طلب الشرطة باعتقاله، ومن ثم قررت الشرطة حظر مغادرته للبلاد من أجل إجراء المزيد من التحقيقات معه بدون اعتقاله.وعند إطلاق سراحه، عبر المواطن السريلانكي عن امتنانه قائلا "شكرا" باللغة الكورية.ويرجع السبب في رفض النيابة العامة لإصدار مذكرة باعتقاله إلى أنها رأت صعوبة توجيه تهمة إشعال النيران الخطيرة له. تجدر الإشارة إلى أن تهمة إشعال النيران الخطيرة تعد أثقل من تهمة إشعال النيران العادية، حيث يتم تطبيقها عند وقوع خسائر كبيرة مع ثبوت القصدية في الحادث، حيث لم يثبت أن المتهم كان يقصد إشعال النيران في خزان النفط عند إطلاق المصباح الناري.ومن جانبها قررت الشرطة توسيع فريق للتحقيق من أجل التركيز على الشكوك حول هذا الحادث.ومن ناحية أخرى قررت جماعة "حماة المجتمع الديمقراطي"، تولي مهمة الدفاع القانوني عن المواطن السريلانكي.