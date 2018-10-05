محادثات رباعية شبه حكومية حول نزع الأسلحة النووية

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تعقد حاليا في العاصمة الفنلندية هلسنكي مباحثات شبه حكومية وشبه مدنية تستهدف مناقشة السلام في شبه الجزيرة الكورية، بمشاركة 4 دول، هي الكوريتان والولايات المتحدة والصين.ويرأس الوفد الكوري الجنوبي في المحادثات البروفسور "لي كون" من قسم الدراسات العليا للشؤون الدولية في جامعة سيول الوطنية، بينما يترأس الوفد الكوري الشمالي "كيم يونغ كوك" مدير معهد نزع الأسلحة والسلام التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية.تجدر الإشارة إلى أن "كيم" كان قد كتب مقالا بعنوان "بناء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية: ضرورة عصرية ملحة"، على موقع وزارة الخارجية الكورية الشمالية على الإنترنت الشهر الماضي، حيث أكد على ضرورة إصدار إعلان لإنهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية.وتستمر مباحثات هلسنكي لمدة 3 أيام، وقد تم في إطارها بالأمس عقد مأدبة عشاء للوفود المشاركة وسوف تعقد 3 اجتماعات بدءا من اليوم وحتى صباح الغد.