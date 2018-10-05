بدء التبادلات المدنية بين الكوريتين

Photo : KBS News

تبين أن الكوريتين اتفقتا مؤخرا على ترميم معبد "يو جوم" البوذي الذي يعد أحد أهم أربعة معابد بوذية في جبل "كوم كانغ" الكوري الشمالي، بعدما تحول إلى أطلال نتيجة لقصفه خلال فترة الحرب الأهلية الكورية.وقد اتفقت الكوريتان خلال الشهر الماضي على ترميم المعبد الذي كان يسيطر على جميع المعابد البوذية في جبل كوم كانغ، حيث اتفق الراهب "تشوم جام" الذي زار كوريا الشمالية ليصبح أول مدني زور الشمال منذ انطلاق حكومة الرئيس "مون جيه إين" في كوريا الجنوبية، مع الاتحاد الكوري الشمالي للمؤمنين بالعقيدة البوذية، على ترميم المعبد .الجدير بالذكر أن مشروع ترميم معبد "يو جوم" يمثل ثاني مشروع تتفق عليه الكوريتان لترميم المعابد البوذية في كوريا الشمالية، بعد مشروع ترميم معبد "شين كيه" في جبل كوم كانغ الذي جرى لمدة 4 أعوام منذ عام 2007.يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يولي اهتماما كبيرا بترميم المعابد البوذية بما فيها معبد "يوجوم"، ولهذا فمن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تفعيل التبادلات المدنية بين الكوريتين على نحو حقيقي.وتخطط الكوريتان لبدء عمليات الترميم خلال الاحتفال بعيد ميلاد بوذا في العام القادم، بعد إكمال العملية الأساسية ذات الصلة.