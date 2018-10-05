وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد على مبدأ نزع الأسلحة النووية أولا

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أعادت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على مبدأ نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية أولا وتخفيف العقوبات عنها لاحقا.جاء ذلك تعليقا على تصريحات وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" حول دراسة إزالة عقوبات الرابع والعشرين من مايو التي فرضتها سيول على بيونغ يانغ عقب إغراق السفينة الحربية تشون آن في عام 2010.وردا على سؤال حول تصريحات الوزيرة كانغ، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب ظل يوضح أن تخفيف العقوبات سيأتي بعد نزع الأسلحة النووية، معتبرا أنه إذا تم التوصل إلى نزع الأسلحة النووية أسرع، فسيتم تخفيف العقوبات أسرع أيضا، وأكد على أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبذلان قصارى جهودهما للتنسيق الوثيق بشأن توحيد ردود الفعل إزاء كوريا الشمالية.ومن ناحية أخرى، لم يذكر نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية "روبرت بالادينو" في لقاء أجراه مع المراسلين في نفس اليوم، تصريحات الحكومة الكورية بشأن بحث إزالة عقوبات الرابع والعشرين من مايو، إلا أنه أكد مجددا على مبدأ الحفاظ على العقوبات وقال إن الرئيس ترامب ظل يوضح منذ البداية أن تخفيف العقوبات سيأتي في مرحلة لاحقة بعد نزع الأسلحة النووية.