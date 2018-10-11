ترامب يؤكد أن كوريا الجنوبية لن ترفع العقوبات بدون موافقة واشنطن

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الجنوبية لن ترفع العقوبات عن كوريا الشمالية إلا بموافقته.وأوضح تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" أن ترامب أجاب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أمس الأربعاء عن سؤال حول اقتراح كوريا الجنوبية برفع بعض العقوبات أحادية الجانب عن كوريا الشمالية، بقوله إن كوريا الجنوبية لن تفعل ذلك دون موافقتنا، وأنها لا تفعل شيئًا دون موافقتنا.وقال التقرير إن ترامب شجع حلفاء الولايات المتحدة على فرض العقوبات على كوريا الشمالية حتى يتم نزع السلاح النووي، وذلك في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي تشنها إدارته.وكانت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" قد قالت في وقت سابق إن سيول تدرس حاليا مسألة إزالة عقوبات 24 مايو، التي فرضتها كوريا الجنوبية في أعقاب غرق السفينة الحربية الكورية الجنوبية "تشون آن" في عام 2010.