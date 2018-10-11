41 سفينة تشارك في مهرجان السفن الحربية الدولي في جيجو

Photo : YONHAP News

عقد اليوم الخميس استعراض للسفن الحربية في إطار مهرجان السفن الحربية الدولي الذي تستضيفه جزيرة جيجو الكورية الجنوبية حاليا.وشاركت في الاستعراض الذي بدأ في الساعة 2 بعد الظهر 41 سفينة و24 طائرة من 12 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا.وبدأ الحدث بعرض للسفن الحربية والطائرات المحلية والأجنبية، كما تم عرض مجموعة من السفن الحربية الأجنبية، وتنظيم عرض جوي ترحيبي قامت به القوات الجوية الكورية الجنوبية.وفي الاستعراض البحري، قادت الأسطول خمس طائرات للدوريات البحرية من طراز "بي-3"، تابعة للقوات البحرية الكورية الجنوبية، ثم تبع ذلك عرض جوي للطائرات المروحية البحرية الكورية، من طراز "لينكس" وإيه دبليو 159".وتشارك كوريا الجنوبية في هذا المهرجان بـ24 سفينة حربية، بينما أرسلت الولايات المتحدة ثلاث سفن، بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" التي تعمل بالطاقة النووية.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تجري فيها القوات البحرية الكورية هذا المهرجان العالمي الذي يُعقَد مرة كل عشر سنوات منذ عام 1998.