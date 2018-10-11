افتتاح البورصة الكورية على انخفاض حاد بسبب الخسائر الأمريكية

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تراجع مؤشر بورصة الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من 2%، صباح اليوم الخميس، عقب الخسائر الليلية في بورصة وول ستريت الأمريكية.وانخفض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب "كوسبي" بمقدار 52.13 نقطة، أي ما يعادل 2.34%، ليسجل 2176.48 نقطة، وذلك حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.وفي الولايات المتحدة، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 3.15%، كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 4.08%، مع قلق المستثمرين من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتوترات التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين.وبعد هذه الانخفاضات، أغرق المستثمرون الأفراد السوقَ المالية بأسهم كورية بلغت قيمتها أكثر من 52 مليار وون، بينما اشترى المستثمرون الأجانب أسهم بقيمة 12 مليار وون، و والمؤسسات 42.5 مليار وون.وقد تراجعت معظم أسهم مؤشر كوسبي، وفي مقدمتها أسهم سام سونغ للإلكترونيات بأكثر من 5%.كما تراجع سهم إس كيه هاينكس، ثاني أكبر حصة في مؤشر كوسبي، بنسبة 2.84%.