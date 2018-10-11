سيول تقول إن واشنطن مستاءة من الاتفاق العسكري بين الكوريتين

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إن نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" أعرب عن استياء بلاده من الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه الشهر الماضي بين الكوريتين من أجل احد من التوتر العسكري بينهما.وخلال عمليات التفتيش البرلماني على وزارة الخارجية أمس الأربعاء، سأل أحد النواب الوزيرة "كانغ" عن التقارير الإعلامية حول هذه المسألة، حيث أقرَّت "كانغ" أن "بومبيو" اعترض بقوة على ذلك الاتفاق.وقالت "كانغ" إن "بومبيو" طرح العديد من الأسئلة حول محتوى الاتفاق خلال المحادثات الهاتفية التي جرت قبل توقيعها.وأضافت أنه خلال تلك المحادثات التي عقدت بعد القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ، هنَّأها "بومبيو" على نتائج القمة بعد الاستماع إلى توضيحاتها.ويذكر أن الاتفاق ينص على أن تسحب الكوريتان إحدى عشرة نقطة حراسة حدودية لكل منهما على أساس تجريبي، وتنفيذ مشروع مشترك للتنقيب عن رفات الجنود، ونزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة في "بان مون جوم".كما اتفقتا على وضع مناطق عازلة بحرية وجوية وبرية في الصفوف الأمامية للحد من التوتر العسكري ومنع المصادمات العرضية.