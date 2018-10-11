بيونغ يانغ وبكين وموسكو تدعو لإجراءات مقابل نزع السلاح النووي

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دعا كبار الدبلوماسيين من كوريا الشمالية والصين وروسيا إلى اتخاذ "إجراءات مقابلة"، ردًّا على الخطوات التي اتخذتها بيونغ يانغ نحو نزع سلاحها النووي، وأكدوا على وجه الخصوص على ضرورة تخفيف العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية، ردًّا على ما وصفوه بـ"الخطوات المهمة والعملية" التي اتخذتها.جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي في موسكو على مستوى نواب وزراء الخارجية، بحضور كل من نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي"، ونظيريْها الصيني "كونغ شوان يو" و الروسي "إيغور مورغلوف".ووفقًا للبيان المشترك الصادر عن الاجتماع، اتفق الدبلوماسيون الثلاثة على ضرورة نزع السلاح النووي "بطريقة مرحلية ومتزامنة"، وعلى ضرورة أن يكون بناء الثقة هو الهدف الرئيسي.وجاءت هذه المحادثات في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى عقد القمة الثانية بينهما، بعد الجمود في المحادثات النووية بسبب اختلاف الأولويات بينهما بشأن عملية نزع السلاح النووي.