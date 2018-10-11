سيول تقلل من تحذير ترامب لها من رفع العقوبات

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حاول المكتب الرئاسي في سيول التقليل من شأن تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول احتمال تخفيف كوريا الجنوبية لعقوباتها على كوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كيم أوي كيوم" في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن سيول ترى أن تعليقات "ترامب" تهدف فقط إلى ضمان الحوار والتوافق مع كوريا الجنوبية قبل الشروع في اتخاذ أي إجراء.كما أشار إلى أن تصريحات "ترامب" جاءت في سياق الإجابة عن أسئلة مختلفة من الصحفيين، وقال إنها لا تثبت سوى أنه توجد مشاورات وثيقة بين سيول وواشنطن.وكان "ترامب" قد قال في حديثه إلى الصحفيين أمس الأربعاء إن سيول لن ترفع أي عقوبات عن كوريا الشمالية بدون موافقة من الولايات المتحدة، وذلك بعد تصريح وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية في وقت سابق بأن الحكومة تدرس رفع بعض العقوبات الأحادية عن كوريا الشمالية.