كوريا تحتفل باليوم العالمي لإلغاء نظام الإعدام

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دعت الجماعات الدينية والاجتماعية الكورية المعارضة لنظام الإعدام مجددا إلى إلغاء هذا النظام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي السادس عشر لإلغاء نظام الإعدام الذي صادف أمس الأربعاء 10 أكتوبر.وأقامت رابطة مكونة من 15 جماعة دينية وحقوقية ومدنية تؤيد إلغاء نظام الإعدام، مراسم خاصة بيوم إزالة نظام الإعدام العالمي في مقر البرلمان في منطقة يوئيدو في سيول أمس، حيث أعربت عن أمنياتها بأن تصبح كوريا دولة تلغي نظام الإعدام قانونيا.وفي بيان أصدرته الرابطة قالت إن 11 عاما قد مرت منذ تخصيص منظمة العفو الدولية كوريا كدولة ألغت نظام الإعدام فعليا في عام 2007، مؤكدة على أنه قد حان القوت الآن لإلغاء النظام أيضا على الصعيد القانوني من أجل تحسين مستوى حقوق الإنسان في المجتمع الكوري.وقالت الرابطة إن كل الدورات البرلمانية منذ الدورة الخامسة عشرة وحتى الدورة التاسعة عشرة، ظلت تشهد طرح مشروع القانون الخاص بإلغاء نظام الإعدام إلا أنها لم تتمكن من الموافقة عليه حتى الآن، وشددت على ضرورة تحويل كوريا من دولة ألغت النظام فعليا إلى دولة تلغي النظام قانونيا.كما أشارت إلى أن العقوبات على الجرائم لا ينبغي تنفيذها من خلال الانتقام الشديد مثل الإعدام وأنه من الضروري بذل المزيد من الجهود لبناء شبكة للأمن الاجتماعي الحقيقي من خلال القضاء على الأسباب الجذرية لحدوث الجرائم، وحل المفارقات الهيكلية الاجتماعية.ويذكر أن كوريا الجنوبية لم تطبق نظام الإعدام فعيلا منذ يوم الثلاثين من شهر ديسمبر في عام 1997، ومن ثم صنفت ضمن قائمة الدول التي ألغت النظام فعليا لكنه مازال موجودا كعقوبة على بعض الجرائم في القانون الكوري.