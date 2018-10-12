حصة القاصرين من الأسهم الكورية تبلغ 2 تريليون وون

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يقدر أن الشباب الكوريين الجنوبيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يمتلكون أكثر من 2 تريليون وون من الأسهم.وقد أعلن النائب كيم بيونغ ووك من الحزب الديمقراطي الحاكم عن هذه النتائج اليوم الخميس، على أساس الوثائق المقدمة من البنوك التجارية والشركة الكورية للأوراق المالية.ووفقًا للبيانات، يمتلك القاصرون ما مجموعه 154.8 مليون من الأسهم الصادرة عن أكثر من ألفي شركة اعتبارًا من نهاية العام الماضي، وبلغت القيمة الكلية لتلك الأسهم 2.03 تريليون وون.وكان أكثر من 1300 من القاصرين يمتلكون أسهم تبلغ قيمتها 100 مليون وون لكل منهم، بينما يمتلك 118 منهم ما قيمته مليار وون أو أكثر من الأسهم، ويمتلك 13 منهم ما قيمته 10 مليار وون.وقال كيم إن هذا يبيِّن ظاهرة الاستقطاب في الدخل، ودعا إلى إيجاد طرق لمعالجة هذه القضية.