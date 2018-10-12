عودة نائبة وزير الخارجية الشمالي إلى بلادها بعد رحلتها إلى الصين وروسيا

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رجعت الدبلوماسية الكورية الشمالية رفيعة المستوى، وهي المكلفة المحتملة بالإعداد للقمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، إلى بلادها، بعد زيارتها إلى الصين وروسيا.واستقلَّت نائبة وزير الخارجية الشمالي تشيه سون هوي رحلة طيران تابعة لشركة إير كوريو، غادرت مطار العاصمة بكين بعد ظهر أمس الخميس. وفي وقت سابق من اليوم، وصلت إلى بكين على متن رحلة جوية إيرانية من موسكو.وقد اكتفت النائبة بالابتسام للصحفيين في المطار الصيني، لكنها لم تجب عن الأسئلة المتعلقة بالاجتماعات على مستوى العمل، المقرر أن تعقدها مع الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيكون.وقد زارت تشيه الصين الأسبوع الماضي لإجراء المحادثات حول شؤون شبه الجزيرة الكورية.ثم توجهت إلى روسيا للانضمام إلى الاجتماع الثلاثي بين بيونغ يانغ وموسكو وبكين، حيث دعا البيان المشترك الصادر بعد الاجتماع إلى "إجراءات مقابلة"، استجابةً لخطوات الشمال نحو نزع السلاح النووي.