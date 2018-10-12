سيول تقدم توضيحًا لواشنطن حول تصريحات وزيرة الخارجية حول العقوبات

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قالت كوريا الجنوبية إنها أوضحت لواشنطن تصريحات وزيرة الخارجية كانغ كيونغ هوا، حول العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وقال مسؤول من وزارة الخارجية اليوم الخميس إن التوضيح تم تقديمه إلى السفارة الأمريكية في سيول، مضيفًا أن الاتصالات بين سيول وواشنطن حول هذه المسألة كانت بصورة لحظية تقريبًا.وقد أثارت تصريحات كانغ خلال المراجعة البرلمانية لوزارة الخارجية الأربعاء الماضي بعض التكهنات حول قيام كوريا الجنوبية برفع جزء من عقوباتها الأحادية على كوريا الشمالية. ومع ذلك، قالت الوزارة إنه لم يتم اتخاذ أي خطوات خاصة نحو تخفيف العقوبات في الوقت الحالي.ويبدو أن سيول قد أوضحت للولايات المتحدة أنها ستناقش المسألة مع واشنطن عن كثب قبل اتخاذ أي إجراء.يشار إلى أن العقوبات المعروفة باسم عقوبات 24 مايو قد فرضتها سيول في عام 2010، بعد حادث إغراق كوريا الشمالية للسفينة الحربية الجنوبية تشيونان، والذي أسفر عن مقتل 46 بحارًا كانوا على متنها.