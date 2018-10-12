الرئيس الكوري مون جيه إين يتعهد بمواصلة الرحلة نحو السلام

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أقيم أمس الخميس استعراض الأسطول البحري الدولي في المياه قبالة جزيرة "جيجو" الكورية بمشاركة 39 سفينة و24 طائرة عسكرية.وفي كلمة ألقاها في الاستعراض، قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن كوريا الجنوبية سوف تواصل الرحلة نحو تحقيق السلام الدائم ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أن الطريق إلى السلام لن يكون سهلا، لكن كوريا الجنوبية ستسير في الطريق حتىالنهاية.وأكد الرئيس "مون" على الحاجة إلى القدرة الدفاعية القوية لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وتعهد بجعل سلاح البحر الكوري الجنوبي أقوى كي يسهم في عملية السلامفي شمال شرق آسيا والعالم أجمع.والتقى الرئيس "مون" بعدد من مواطني منطقة "كانغ جونغ" الذين كانوا يعانون من خلافات مع الحكومة بسبب معارضتهم لبناء قاعدة جيجو البحرية في المنطقة حيث تم اعتقال بعضهم بتهمة المشاركة في مظاهرات المعارضة.وتعهد الرئيس بالنظر في إمكانية إصدار عفو عام عن المواطنين المعتقلين بعد أن تصدر المحكمة حكما نهائيا عليهم.