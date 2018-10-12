مباحثات كورية إماراتية على مستوى نائب وزير الدفاع في سيول

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عقدت اليوم الجمعة في سيول مباحثات بين نائب وزير الدفاع الكوري "سوه جو شوك" ووكيل وزارة الدفاع الإماراتية اللواء "مطر سالم الظاهري".واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية تنفيذا لنتائج القمة التي عقدت في أبوظبي في شهر مارس الماضي بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" وصاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وقالت وزارة الدفاع الكورية إنها ستقوم بتنظيم ورشة عمل مشتركة حول الدفاع السيبري، وتعزيز التعاون وإجراء أبحاث مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة خاصة في مجالات التقنية الدفاعية.وعبرت الوزارة عن أملها في أن تسهم مباحثات سيول في تعزيز الثقة المتبادلة بين السلطات الدفاعية في البلدين، وتقوية علاقات التعاون ذات المصالح المشتركة.