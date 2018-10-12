ترامب يؤكد إحراز تقدم في قضية كوريا الشمالية

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أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مجددا أنه قد تم إحراز تقدم في قضية كوريا الشمالية.جاء ذلك في أثناء استقباله كلا من مطرب الراب الشهير "كاني ويست" ولاعب كرة القدم السابق "جيم براون" اليوم الجمعة، حيث قال الضيفان إن الرئيس "ترامب" هو الذي منع وقوع حرب.وردا على ذلك، قال "ترامب" إنه انقذ حياة الملايين من المواطنين من خلال منع وقوع حرب، وأضاف أنه نجح في إحراز تقدم كبير في العلاقات مع كوريا الشمالية.وكان "ترامب" قد أشاد بوزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" المسؤول عن المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، ووصفه بأنه "نجم رائع".وقال "ترامب" إن الولايات المتحدة لم تربح ماديا مقابل حماية أمن الدول الحليفة، مشيرا بذلك إلى ضرورة زيادة نصيب كوريا الجنوبية من التكاليف اللازمة لوجود القوات الأمريكية فيها.