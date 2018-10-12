الرئيس مون يسلم البابا دعوة الشمال إلى زيارة بيونغ يانغ

Photo : KBS News

يسعى الرئيس مون جيه إين خلال جولته الأوروبية إلى دعوة البابا فرانسيس إلى زيارة كوريا الشمالية. وخلال لقائه مع البابا يوم الخميس المقبل، سيقوم الرئيس مون بتسليمه دعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى زيارة بيونغ يانغ.وقد أوضح المتحدث باسم الرئاسة كيم إيوي كيوم أنَّ الرئيس مون كان قد اقترح خلال القمة السابقة بين الكوريتين أن يجتمع كيم مع البابا، مشيرًا إلى أن البابا مهتمٌ بتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، وقد أكَّد كيم للرئيس مون أن البابا سيتلقى ترحيبًا حارًا إذا قرر زيارة بيونغ يانغ.