رصد أول تكون للجليد في جبل هالا في جيجو

تم رصد أول تكون للجليد في هذا الخريف، في جبل هالا في جزيرة جيجو.ووفقًا لفرع جيجو لإدارة الأرصاد الجوية اليوم السبت، فقد تم الإبلاغ عن تكون أول جليد في الموسم في أحد جبال الجزيرة، على ارتفاع نحو 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، وكذلك في أحد حقول الأزاليا على ارتفاع نحو 1500 متر.يأتي هذا في وقت مبكر عن العام الماضي بمقدار 11 يومًا.وقد سجلت درجات الحرارة الصغرى لليوم السبت في حقول الأزاليا -3.7 درجة مئوية، وسجلت -3 درجة مئوية في جبل ويتس أوريوم.كما وردت تقارير برصد الجليد على قمة جبل هالا أمس الجمعة.ونصحت الإدارة باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند زيارة الجبل.