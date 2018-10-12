عقد القمة الثانية بين الولايات المتحدة والشمال في غضون شهرين

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قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون في مقابلة إذاعية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يقعد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "في غضون الشهرين القادمين".وشدد بولتون في حديثه على ضرورة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بصورة كاملة ولا رجعة فيها، قائلًا إن الرئيس الأمريكي يشعر بالتفاؤل بشأن دبلوماسيته تجاه الشمال.وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه يريد مقابلة كيم مرة أخرى بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، التي تُعقَد في السادس من نوفمبر.وقد عُقِدت القمة الأولى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة في يونيو الماضي.